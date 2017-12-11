Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия ударит по МОК и WADA санкциями
Люди слышат «бумканье», когда смотрят на беззвучную гифку. Что происходит?
"Это была уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Мама Джастина Бибера рассказала о своем отношении к Селене Гомес
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Эксперт: Путин переиграл МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
Студентам Норвегии и Швеции дали 3 дня, чтобы покинуть Петербург
Ученые назвали главный признак скорой смерти
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Мама Еремеева извинилась перед семьёй Мишулина
Абрамович, Бондарчук, Ургант побывали на премьере в театре
Мама Джастина Бибера рассказала о своем отношении к Селене Гомес
Решение МОК отстранить Россию от ОИ-2018 «трещит по швам» — СМИ
Поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в РФ
Победитель «Евровидения-2017» перенес сложную операцию
Аналитики: доллар может опуститься до 52,5 руб.
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
12Белый дом Рождества
08:46 (мск), источник: Новости Перми

Живодер осужден за избиение собаки

Пьяный мужчина едва не забил соседскую овчарку до смерти. Суд признал его виновным в жестоком обращении с животным.

В Перми суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в жестоком обращении с животным.

Установлено, что 8 мая осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бил доской соседскую кавказскую овчарку Кнопу, которая в тот день вышла за забор. Живодер наносил собаке удары по голове. В результате животное получило сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы внутренних органов. Момент совершения преступления попал на видеокамеру, пишет 59.ru.

По словам хозяйки собаки, сейчас Кнопа затравлена и не выходит из будки.

Суд приговорил живодера к десяти месяцам ограничения свободы. Он намерен обжаловать приговор.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Перми потепление ожидается в середине недели
Власти назвали сумму выплаты на первого и второго ребенка
США, Япония и Южная Корея начали совместные учения ВМС
РЖД пустили все поезда в обход Украины
«Спартак» разгромил ЦСКА в матче РФПЛ
СМИ узнали о плане властей вернуть потраченные на санацию деньги
Минфин предложил ввести новые требования к винным этикеткам
Варшава прокомментировала подрыв польского автобуса на Украине
Спорт
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг Семь главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Елена Захарова рассказала о новорожденной дочке Звездная мама раскрыла подробности первых дней жизни малышки.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь