Живодер осужден за избиение собаки

В Перми суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в жестоком обращении с животным.



Установлено, что 8 мая осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бил доской соседскую кавказскую овчарку Кнопу, которая в тот день вышла за забор. Живодер наносил собаке удары по голове. В результате животное получило сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушибы внутренних органов. Момент совершения преступления попал на видеокамеру, пишет 59.ru.



По словам хозяйки собаки, сейчас Кнопа затравлена и не выходит из будки.



Суд приговорил живодера к десяти месяцам ограничения свободы. Он намерен обжаловать приговор.