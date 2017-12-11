Живодер осужден за избиение собаки
Пьяный мужчина едва не забил соседскую овчарку до смерти. Суд признал его виновным в жестоком обращении с животным.
Пьяный мужчина едва не забил соседскую овчарку до смерти. Суд признал его виновным в жестоком обращении с животным.
В Перми суд вынес приговор местному жителю, которого признали виновным в жестоком обращении с животным.
Установлено, что 8 мая осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бил доской соседскую кавказскую овчарку Кнопу, которая в тот день вышла за забор. Живодер наносил собаке удары по голове. В результате животное получило сотрясение головного мозга, закрытую
По словам хозяйки собаки, сейчас Кнопа затравлена и не выходит из будки.
Суд приговорил живодера к десяти месяцам ограничения свободы. Он намерен обжаловать приговор.