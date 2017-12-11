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09:25 (мск), источник: Комсомольская правда

В Геленджике автомойщик угнал чужую машину и разбил ее

В минувшее воскресенье, 10 декабря, на трассе Геленджик-Джубга водитель иномарки устроил опасную езду на чужом авто и вылетел с дороги.

Очевидцы в соцсетях утверждают, что это был автомойщик.

— Хозяин оставил машину на автомойке, мойщик сел за руль и поехал куда-то. Перевернул ее и убежал. Его ищут, — написал один из свидетелей.

Некоторые считают, что водитель был пьян или в машине произошла потасовка. Известно, что мужчина скрылся с места ДТП.

Точные обстоятельства аварии уточняются.

Во время загрузки произошла ошибка.

Это уже не первый случай на Кубани. В Краснодаре подросток угнал машину и снес несколько деревьев на ходу. Молодой человек не справился с управлением. Водитель ударился лбом об руль, но серьезных травм не получил и от госпитализации отказался. А вот машина помялась изрядно.

Сотрудники ДПС задержали парня и доставили в полицию. На него завели уголовное дело.

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