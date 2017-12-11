В Геленджике автомойщик угнал чужую машину и разбил ее
В минувшее воскресенье, 10 декабря, на трассе
В минувшее воскресенье, 10 декабря, на трассе
Очевидцы в соцсетях утверждают, что это был автомойщик.
— Хозяин оставил машину на автомойке, мойщик сел за руль и поехал
Некоторые считают, что водитель был пьян или в машине произошла потасовка. Известно, что мужчина скрылся с места ДТП.
Точные обстоятельства аварии уточняются.
Это уже не первый случай на Кубани. В Краснодаре подросток угнал машину и снес несколько деревьев на ходу. Молодой человек не справился с управлением. Водитель ударился лбом об руль, но серьезных травм не получил и от госпитализации отказался. А вот машина помялась изрядно.
Сотрудники ДПС задержали парня и доставили в полицию. На него завели уголовное дело.