В Геленджике автомойщик угнал чужую машину и разбил ее

Очевидцы в соцсетях утверждают, что это был автомойщик.

— Хозяин оставил машину на автомойке, мойщик сел за руль и поехал куда-то. Перевернул ее и убежал. Его ищут, — написал один из свидетелей.

Некоторые считают, что водитель был пьян или в машине произошла потасовка. Известно, что мужчина скрылся с места ДТП.

Точные обстоятельства аварии уточняются.

<div id="vk_post_-100283479_147580"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?150"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-100283479_147580", -100283479, 147580, 'Wt24Jv1ez-KQmcAoFhffZWXjvg')) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Это уже не первый случай на Кубани. В Краснодаре подросток угнал машину и снес несколько деревьев на ходу. Молодой человек не справился с управлением. Водитель ударился лбом об руль, но серьезных травм не получил и от госпитализации отказался. А вот машина помялась изрядно.