Самое высокое деревянное здание в мире сгорело в Китае
Пагода, которая считалась одной из самых высоких в мире деревянных построек, загорелась по неизвестным причинам.
Пагода, которая считалась одной из самых высоких в мире деревянных построек, загорелась по неизвестным причинам.
МИНСК, 11 дек — Sputnik. 16-этажная деревянная пагода, известная как самая высокая деревянная постройка в мире, загорелась и рухнула в Китае. Огонь уничтожил также и двухэтажный молитвенный зал.
Храмовый комплекс находился в монастыре, расположенном в
На тушение пожара, как сообщают местные СМИ, ушло примерно четыре часа.
Инцидент произошел в воскресенье. Пострадавших нет, причина пожара неизвестна.