Самое высокое деревянное здание в мире сгорело в Китае

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 дек — Sputnik. 16-этажная деревянная пагода, известная как самая высокая деревянная постройка в мире, загорелась и рухнула в Китае. Огонь уничтожил также и двухэтажный молитвенный зал.

​Храмовый комплекс находился в монастыре, расположенном в юго-западной китайской провинции Сычуань. Буддийские песнопения храма были включены в список нематериального культурного наследия Китая.

На тушение пожара, как сообщают местные СМИ, ушло примерно четыре часа.