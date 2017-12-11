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09:34 (мск), источник: Sputnik.by

Самое высокое деревянное здание в мире сгорело в Китае

Пагода, которая считалась одной из самых высоких в мире деревянных построек, загорелась по неизвестным причинам.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 11 дек — Sputnik. 16-этажная деревянная пагода, известная как самая высокая деревянная постройка в мире, загорелась и рухнула в Китае. Огонь уничтожил также и двухэтажный молитвенный зал.

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​Храмовый комплекс находился в монастыре, расположенном в юго-западной китайской провинции Сычуань. Буддийские песнопения храма были включены в список нематериального культурного наследия Китая.

На тушение пожара, как сообщают местные СМИ, ушло примерно четыре часа.

Инцидент произошел в воскресенье. Пострадавших нет, причина пожара неизвестна.

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