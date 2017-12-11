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10:24 (мск), источник: Podrobno.uz

В Стамбуле начинается суд над Машариповым

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Стамбуле начинается суд по делу об убийстве 39 человек в местном ночном клубе в результате совершенной в новогоднюю ночь атаки, ответственность за которую взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство» (ИГ), сообщает «Радио свобода».

Источник: Podrobno.uz

Обвиняемому по данному делу — гражданину Узбекистана Абдулкадиру Машарипову, который якобы признал обвинения в массовом убийстве, — грозят 40 пожизненных сроков.

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Заседание, как ожидается, начнется сегодня при повышенных мерах безопасности на территории тюрьмы в стамбульском районе Силиври. Среди предъявленных Машарипову обвинений — «попытка нарушить конституционный строй», «участие в вооруженной террористической организации» и «убийство двух и более человек».

На скамье подсудимых — 57 человек, обвиняемых в причастности к этому массовому убийству и участии в террористической ячейке. В качестве предполагаемого соучастника по делу проходит жена Машарипова, Зарина Нуруллаева. Ей грозят наказания, сопоставимые тем, что грозят мужу.

Машарипов был задержан при 17-дневной полицейской облаве, в которой было задействовано около двух тысяч сотрудников полиции и экспертов. По утверждениям экспертов, предоставленные им сведения, позволили турецким властями пресечь деятельность крупной экстремистской сети в Стамбуле.

Согласно материалам следствия, Машарипов ворвался в популярный ночной клуб, застрелив сотрудников охраны, и открыл из автомата беспорядочный огонь по посетителям клуба и применил там гранаты.

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