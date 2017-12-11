Подросток на мотоцикле сбил школьника в Иркутской области и скрылся с места ДТП

Сотрудники полиции задержали водителя мотоцикла, который сбил школьника на одной из улиц Нижнеудинска Иркутской области в минувшую субботу, 9 декабря, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший с различными травмами был доставлен в больницу. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

В настоящее время в действиях подростка усматривается совершение четырех административных правонарушений, в том числе управление транспортным средством водителем, не имеющем права управления, оставление места ДТП, управление мотоциклом без мотошлема, отсутствие страхового полиса.

«В свою очередь в отношении родителей подростка собираются материалы для их привлечения к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.

Указанная семья взята на контроль инспекторами ПДН.

Напомним, что с начала года по вине водителей, скрывшихся с места автомобильных аварий, погибло 20 человек, почти 400 участников дорожного движения были травмированы. Принятыми мерами в 2017 году сотрудники полиции разыскали свыше 250-ти таких водителей.