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09:05 (мск), источник: УралПолит.ру

Мужчина пропал вместе с машиной в Верхней Пышме

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 11 декабря, ИА УралПолит.Ru. Мужчина отправился в поездку в Верхней Пышме и пропал без вести.

Источник: УралПолит.ру

Отделом МВД России «Верхнепышминский» устанавливается местонахождение Емкова Евгения Вадимовича, 10.04.1981 года рождения, который 4 декабря около 18:00 уехал из дома в Верхнюю Пышму на автомобиле «Шевроле Лачетти» черного цвета и не вернулся до настоящего времени, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Приметы: возраст 36 лет, рост 176 см, размер обуви 40, худощавого телосложения, волосы короткие темные, глаза карие.

Особые приметы: небольшой шрам около правой брови.

Был одет в болоньевый пуховик темно-синего цвета средней длины, же брюки также темно-синие, футболку с короткими рукавами горчичного цвета с темно-синим рисунком на груди, черные зимние кроссовки. При себе имел документы, сотовый телефон «Samsung».

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, просьба сообщить в дежурную часть отдела МВД России «Верхнепышминский» по телефону: 8 (34368) 32−202.

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