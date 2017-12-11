Мужчина пропал вместе с машиной в Верхней Пышме

Источник: УралПолит.ру

Отделом МВД России «Верхнепышминский» устанавливается местонахождение Емкова Евгения Вадимовича, 10.04.1981 года рождения, который 4 декабря около 18:00 уехал из дома в Верхнюю Пышму на автомобиле «Шевроле Лачетти» черного цвета и не вернулся до настоящего времени, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Свердловской области.

Приметы: возраст 36 лет, рост 176 см, размер обуви 40, худощавого телосложения, волосы короткие темные, глаза карие.

Особые приметы: небольшой шрам около правой брови.

Был одет в болоньевый пуховик темно-синего цвета средней длины, же брюки также темно-синие, футболку с короткими рукавами горчичного цвета с темно-синим рисунком на груди, черные зимние кроссовки. При себе имел документы, сотовый телефон «Samsung».