Мужчина пропал вместе с машиной в Верхней Пышме
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 11 декабря, ИА УралПолит.Ru. Мужчина отправился в поездку в Верхней Пышме и пропал без вести.
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА, 11 декабря, ИА УралПолит.Ru. Мужчина отправился в поездку в Верхней Пышме и пропал без вести.
Отделом МВД России «Верхнепышминский» устанавливается местонахождение Емкова Евгения Вадимовича,
Приметы: возраст 36 лет, рост 176 см, размер обуви 40, худощавого телосложения, волосы короткие темные, глаза карие.
Особые приметы: небольшой шрам около правой брови.
Был одет в болоньевый пуховик
Если вам