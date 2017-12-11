Двое челябинцев скончались после поножовщины в квартире

Следователи выясняют обстоятельства смерти двух 34-летних жителей Челябинска в одной из неблагополучных квартир на ЧТЗ — гибели горожан предшествовала пьянка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В ночь на субботу, 9 декабря, в квартире одного из домов по улице Артиллерийская были обнаружены трупы двух мужчин с ножевыми ранениями в области груди. Полицию и скорую вызвали другие обитатели жилища, ставшие очевидцами пьяной поножовщины. Они рассказали, что смертельные ранения мужчины причинили друг другу сами.

«В настоящий момент версия, предложенная свидетелями, проверяется. На причастность к двойному убийству также будут проверены третьи лица. Возбуждено уголовное дело, в рамках которого пройдут экспертизы и допросы всех участников событий», — рассказал руководитель СО по Трактрозаводскому району Челябинска СУ СКР по региону Виктор Штирц.

Известно, что оба погибших злоупотребляли спиртным и ранее привлекались к уголовной ответственности. Расследование продолжается.