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09:11 (мск), источник: Uralpress.ru

В аварии под Копейском погибла жительница Челябинска

В Копейске (Челябинская область) полицейские выясняют подробности аварии, в которой погибла жительница Челябинска. Она была пассажиркой автомобиля, водитель которого и устроил ДТП со смертельным исходом.

Авария произошла 10 декабря на 4 км автодороги Челябинск — Октябрьское.

«Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», житель города Челябинска, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Ниссан Альмера», — сообщили в региональном полицейском главке.

В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля «Фольксваген Гольф», жительница города Челябинска, от полученных травм скончалась на месте.

В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства и причины происшествия.

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