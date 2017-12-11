В аварии под Копейском погибла жительница Челябинска

Авария произошла 10 декабря на 4 км автодороги Челябинск — Октябрьское.
«Водитель автомобиля «Фольксваген Гольф», житель города Челябинска, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Ниссан Альмера», — сообщили в региональном полицейском главке.
В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка автомобиля «Фольксваген Гольф», жительница города Челябинска, от полученных травм скончалась на месте.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудниками полиции выясняются все обстоятельства и причины происшествия.