Полиция Уфы объявила в розыск лже-целительницу и её сообщницу

Источник: Башинформ

По словам потерпевшей, на улице к ней подошла незнакомка и сказала, что на пенсионерке лежит порча, которую нужно срочно снять. В этот момент подошла еще одна женщина, которая сообщила, что уже проходит «обряд очищения» и стала благодарить лже-целительницу. Для проведения «обряда» мошенница назначила встречу на следующий день и попросила принести куриное яйцо.

Во время магического действа она завернула яйцо в платок. Развернув сверток, показала пенсионерке появившееся на яйце красное пятно. Это означало якобы сильную порчу. После всех манипуляций, мошенница заявила, что для завершения ритуала нужно собрать все деньги и в 24.00 отнести на кладбище. Лже-клиентка предложила передать деньги аферистке. Поверив сообщницам, женщина принесла более одного миллиона рублей и собственноручно отдала проводившей «обряд» мошеннице. На следующий день в назначенный час на запланированную встречу никто не пришел. И тут пенсионерка поняла, что её обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полиция объявила в розыск двух женщин. Первой на вид 55 лет, рост 160 см, плотного телосложения, черные волосы, темные глаза. В момент совершения преступления была одета в черные пальто, вязаную шапку и сапоги.

Второй на вид 55 лет, рост около 155 см, плотного телосложения, светлые глаза. Была одета в черную дубленку, вязаную шапку и черные сапоги.