Автобус Дальнереченск — Хабаровск столкнулся с фурой

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае недалеко от посёлка Корфовский произошла авария, участником которой стали пассажирский автобус и фура. По предварительной информации, травмы различной степени тяжести получили семь пассажиров и водитель автобуса. На место выехали несколько машин скорой помощи и спасатели.

Автобус двигался в дальневосточную столицу по трассе «Хабаровск — Владивосток». Большегрузный автомобиль ехал навстречу. Кто виновен в столкновении и что стало его причиной, пока неизвестно. На месте работает следственно-оперативная группа.

«Автобус ехал из Дальнереченска в Хабаровск. В этот район отправили дополнительные машины скорой помощи, на месте работают сотрудники ГИБДД, спасатели», — сообщила руководитель пресс-службы Дальневосточного регионального спасательного центра Елена Чувашова.