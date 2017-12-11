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09:22 (мск), источник: Восток Медиа

Автобус Дальнереченск — Хабаровск столкнулся с фурой

На место выехали несколько машин скорой помощи и спасатели.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае недалеко от посёлка Корфовский произошла авария, участником которой стали пассажирский автобус и фура. По предварительной информации, травмы различной степени тяжести получили семь пассажиров и водитель автобуса. На место выехали несколько машин скорой помощи и спасатели.

Автобус двигался в дальневосточную столицу по трассе «Хабаровск — Владивосток». Большегрузный автомобиль ехал навстречу. Кто виновен в столкновении и что стало его причиной, пока неизвестно. На месте работает следственно-оперативная группа.

«Автобус ехал из Дальнереченска в Хабаровск. В этот район отправили дополнительные машины скорой помощи, на месте работают сотрудники ГИБДД, спасатели», — сообщила руководитель пресс-службы Дальневосточного регионального спасательного центра Елена Чувашова.

Незадолго до этого в десяти километрах от посёлка Корфовский столкнулись два грузовика. Водитель одного их них оказался зажат в кабинете. Чтобы вызволить мужчину, на место выехали медики и сотрудники Дальневосточного регионального спасательного центра. Сразу же после вызволения пострадавшего из искорёженного автомобиля, спасатели отправились помогать пострадавшим в аварии с автобусом.

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