Пожар в госпитале ветеранов во Владивостоке мог произойти из-за неисправного компьютера

Владивосток, 11 декабря, PrimaMedia.

Пожар в госпитале ветеранов на улице Новожилова во Владивостоке мог произойти из-за неисправной компьютерной техники. Такова предварительная причина возгорания, точную же причину сотрудники МЧС сообщат после проведенного расследования. Сейчас медучреждение работает в штатном режиме, никто из пациентов не пострадал, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

«Оперативно справиться с возгоранием во многом помогли навыки пожаротушения, которые ежеквартально отрабатывают на практике сотрудники нашего учреждения», — отметил главный врач госпиталя Валерий Приходько.

Он также добавил, что возгорание произошло в кабинете административного корпуса.

«Сейчас специалисты МЧС устанавливают причины, по которым это могло произойти. Предварительная версия — неисправность компьютерной техники», — сообщил главврач.

«Благодаря тому, что у нас в госпитале установлена современная пожарная система, распространиться огонь не смог», — отметил Валерий Николаевич.

Напомним, 11 декабря в 23.01 на пульт пожарной охраны прошёл сигнал о том, что в госпитале ветеранов, расположенном во Владивостоке на улице Новожилова, сработала пожарная сигнализация.

Прибывшие пожарные расчёты приступили к эвакуации людей и тушению огня, который был полностью ликвидирован в 23.52.