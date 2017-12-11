Пожар в госпитале ветеранов во Владивостоке мог произойти из-за неисправного компьютера
Сейчас медучреждение работает в штатном режиме, никто из пациентов не пострадал.
Сейчас медучреждение работает в штатном режиме, никто из пациентов не пострадал.
Владивосток, 11 декабря, PrimaMedia.
Пожар в госпитале ветеранов на улице Новожилова во Владивостоке мог произойти
«Оперативно справиться с возгоранием во многом помогли навыки пожаротушения, которые ежеквартально отрабатывают на практике сотрудники нашего учреждения», — отметил главный врач госпиталя Валерий Приходько.
Он также добавил, что возгорание произошло в кабинете административного корпуса.
«Сейчас специалисты МЧС устанавливают причины, по которым это могло произойти. Предварительная версия — неисправность компьютерной техники», — сообщил главврач.
«Благодаря тому, что у нас в госпитале установлена современная пожарная система, распространиться огонь не смог», — отметил Валерий Николаевич.
Напомним, 11 декабря в 23.01 на пульт пожарной охраны прошёл сигнал о том, что в госпитале ветеранов, расположенном во Владивостоке на улице Новожилова, сработала пожарная сигнализация.
Прибывшие пожарные расчёты приступили к эвакуации людей и тушению огня, который был полностью ликвидирован в 23.52.
Общая площадь возгорания составила 12 квадратных метров. На тушении пожара были задействованы 35 человек личного состава и 10 единиц техники.