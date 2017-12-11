Экс-директор краевого МФЦ вновь пытается отменить приговор
Бывший директор многофункционального центра (МФЦ) Пермского края Дмитрий Дымбрылов, осужденный за мошенничество и растрату, вновь пытается отменить приговор.
Бывший директор многофункционального центра (МФЦ) Пермского края Дмитрий Дымбрылов, осужденный за мошенничество и растрату, вновь пытается отменить приговор.
Его жалоба будет рассмотрена в рамках надзорного производства пермский краевым судом. Дата рассмотрения жалобы пока не определена. Ранее Пермский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу господина Дымбрылова.
Как сообщал «Ъ», в начале октября Ленинский суд Перми приговорил
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