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09:21 (мск), источник: Коммерсантъ

Экс-директор краевого МФЦ вновь пытается отменить приговор

Бывший директор многофункционального центра (МФЦ) Пермского края Дмитрий Дымбрылов, осужденный за мошенничество и растрату, вновь пытается отменить приговор.

Его жалоба будет рассмотрена в рамках надзорного производства пермский краевым судом. Дата рассмотрения жалобы пока не определена. Ранее Пермский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу господина Дымбрылова.

Как сообщал «Ъ», в начале октября Ленинский суд Перми приговорил экс-директора МФЦ к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 305 тыс. руб. Как установил суд, Дмитрий Дымбрылов был пособником в хищении, которое, по версии следствия, совершали министр информационного развития и связи Пермского края Евгений Балуев, заместитель Дымбрылова Наталья Гладкова и бизнесмен Иван Овчинников.

Всего в период с 2014 по 2016 год из-за завышения стоимости работ они похитили более 24 млн руб. Господин Дымбрылов свою вину признал полностью и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Его уголовное дело рассматривалось в особом порядке.

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