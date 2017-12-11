Экс-директор краевого МФЦ вновь пытается отменить приговор

Его жалоба будет рассмотрена в рамках надзорного производства пермский краевым судом. Дата рассмотрения жалобы пока не определена. Ранее Пермский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу господина Дымбрылова.



Как сообщал «Ъ», в начале октября Ленинский суд Перми приговорил экс-директора МФЦ к трем годам колонии общего режима и штрафу в размере 305 тыс. руб. Как установил суд, Дмитрий Дымбрылов был пособником в хищении, которое, по версии следствия, совершали министр информационного развития и связи Пермского края Евгений Балуев, заместитель Дымбрылова Наталья Гладкова и бизнесмен Иван Овчинников.