На станции метро «Девяткино» разбили ртутный градусник

Источник: Комсомольская правда

В понедельник 11 декабря в утренний час-пик закрыли вестибюль номер два станции метро «Девяткино». На этот раз дело не в забытой сумке, не в оставленном пакете. И даже не в звонке о возможном минировании.

По громкой связи пассажиров извещают о закрытии вестибюля по техническим причинам. Но как оказалось, на платформе кто-то разбил ртутный градусник.

— В 08:42 вестибюль 2 «Девяткино» закрыт. Вызван Экострой, — сообщила пресс-служба петербургской подземки.