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09:35 (мск), источник: Комсомольская правда

На станции метро «Девяткино» разбили ртутный градусник

Вестибюль 2 закрыт, пассажиры могут воспользоваться вестибюлем 1.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник 11 декабря в утренний час-пик закрыли вестибюль номер два станции метро «Девяткино». На этот раз дело не в забытой сумке, не в оставленном пакете. И даже не в звонке о возможном минировании.

По громкой связи пассажиров извещают о закрытии вестибюля по техническим причинам. Но как оказалось, на платформе кто-то разбил ртутный градусник.

— В 08:42 вестибюль 2 «Девяткино» закрыт. Вызван Экострой, — сообщила пресс-служба петербургской подземки.

Кто, как и почему разбил градусник в метро, пока не ясно. С этим еще предстоит разобраться. А пока все пассажиры могут воспользоваться вестибюлем 1 станции «Девяткино». Поезда продолжают ехать до «Девяткино» и обратно, сама платформа не закрыта.

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