На станции метро «Девяткино» разбили ртутный градусник
Вестибюль 2 закрыт, пассажиры могут воспользоваться вестибюлем 1.
Вестибюль 2 закрыт, пассажиры могут воспользоваться вестибюлем 1.
В понедельник 11 декабря в утренний
По громкой связи пассажиров извещают о закрытии вестибюля по техническим причинам. Но как оказалось, на платформе
— В 08:42 вестибюль 2 «Девяткино» закрыт. Вызван Экострой, — сообщила
Кто, как и почему разбил градусник в метро, пока не ясно. С этим еще предстоит разобраться. А пока все пассажиры могут воспользоваться вестибюлем 1 станции «Девяткино». Поезда продолжают ехать до «Девяткино» и обратно, сама платформа не закрыта.