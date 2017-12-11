Авария автомобиля с трамваем привела к остановке трамваев в Волгограде

Авария произошла в утреннем тумане, оказалось парализованным движение трамваев в Красноармейском районе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Согласно прогнозам Волгоградского ЦГМС, утренний туман придет в город и завтра. Автомобилистов просят быть внимательнее на дороге и не превышать скорости.