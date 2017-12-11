Авария автомобиля с трамваем привела к остановке трамваев в Волгограде
В Красноармейском районе Волгограда, как сообщают очевидцы, утром остановились трамваи, передает ВДТВ со ссылкой на соцсети.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
В Красноармейском районе Волгограда, как сообщают очевидцы, утром остановились трамваи, передает ВДТВ со ссылкой на соцсети.
Согласно данным свидетелей, водитель автомобиля Kia не заметил проезжавший трамвай.
Авария произошла в утреннем тумане, оказалось парализованным движение трамваев в Красноармейском районе.
Согласно прогнозам Волгоградского ЦГМС, утренний туман придет в город и завтра. Автомобилистов просят быть внимательнее на дороге и не превышать скорости.