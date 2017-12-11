Под Волгоградом при пожаре в доме погибла пенсионерка

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в 5.30 утра.

— В поселке Путь Ильича на улице Зеленая в деревянном частном доме горели домашние вещи на площади 6 кв. м, — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. — Пожарные расчёты противопожарной службы поселка Путь Ильича ликвидировали горение в 05.50. На месте пожара обнаружена погибшая 75-летняя женщина.