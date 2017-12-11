Под Волгоградом при пожаре в доме погибла пенсионерка
Трагедия произошла в Ленинском районе Волгоградской области 11 декабря.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Трагедия произошла в Ленинском районе Волгоградской области 11 декабря.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера
— В поселке Путь Ильича на улице Зеленая в деревянном частном доме горели домашние вещи на площади 6 кв. м, — сообщили в
В настоящее время специалисты устанавливают причин возгорания.