Из-за четырех подряд ДТП парализовано движение на Московском проспекте

Так, согласно сервису Яндекс. Пробки, несколько аварий произошли на Московском проспекте при движении в сторону центра. Движение на участке от памятника Славы до площади Заставы оказалось практически парализовано.

Кроме того, по словам очевидцев, серьезное ДТП произошло на перекрестке улиц Машиностроителей и 9 Января — движение там также затруднено.

Еще одна авария случилась на улице Солнечной — столкнувшиеся автомобили перекрыли левый ряд, скорость движения в сторону Машиностроителей не превышает 5 км/час.