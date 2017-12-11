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10:32 (мск), источник: 36on.ru

Из-за четырех подряд ДТП парализовано движение на Московском проспекте

Воронежцы в социальных сетях сообщают о множестве ДТП, которые произошли сегодня утром на городских улицах и сильно затруднили движение.

Так, согласно сервису Яндекс. Пробки, несколько аварий произошли на Московском проспекте при движении в сторону центра. Движение на участке от памятника Славы до площади Заставы оказалось практически парализовано.

Кроме того, по словам очевидцев, серьезное ДТП произошло на перекрестке улиц Машиностроителей и 9 Января — движение там также затруднено.

Еще одна авария случилась на улице Солнечной — столкнувшиеся автомобили перекрыли левый ряд, скорость движения в сторону Машиностроителей не превышает 5 км/час.

Кроме того, пользователи сообщают о транспортном коллапсе на улице Ворошилова. Авария произошла на кольце с улицей Космонавтов, движение по улицам Летчика Колесниченко и Ворошилова сильно затруднено.

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