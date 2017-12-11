На Камчатке самолет разбросал посылки по взлетной полосе

Ранее в интернете широко разошлось видео, сделанное на взлетной полосе на Камчатке. На нем видно, как самолет начинает движение возле груды посылок, лежащих на полосе, и их сдувает потоком воздуха из турбин воздушного судна.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hLyiL7R_Fms?rel=0?wmode=opaque" frameborder="0" gesture="media" allow="encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Согласно заключённому договору с авиакомпанией “Камчатское авиапредприятие” (КАП) и аэродромной службой “Аэропорты Камчатки” сотрудники аэропорта обязаны принять почту с самолета и доставить в зону приема-передачи, где осуществляется передача груза Почте России на основании накладных. Авиационное судно авиакомпании КАП, выполнявшее спецрейс по доставке почтового груза в Усть-Хайрюзово, начало движение, не убедившись в том, что наземная служба убрала груз с перрона. Таким образом авиакомпания и аэропорт допустили грубые нарушения авиационных правил», — сказала собеседница.

Она добавила, что по данному факту аэропортом начата служебная проверка.