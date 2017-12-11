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12:26 (мск), источник: РИА Новости

На Камчатке самолет разбросал посылки по взлетной полосе

ВЛАДИВОСТОК, 11 дек — РИА Новости. Экипаж самолета, перевозившего почту на север Камчатки, а также аэропорт нарушили авиационные правила, что привело к инциденту с посылками на взлетной полосе в Усть-Хайрюзово, сообщил РИА Новости руководитель направления корпоративных коммуникаций по Дальнему Востоку «Почты России» Елена Рыжкова.

Ранее в интернете широко разошлось видео, сделанное на взлетной полосе на Камчатке. На нем видно, как самолет начинает движение возле груды посылок, лежащих на полосе, и их сдувает потоком воздуха из турбин воздушного судна.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Согласно заключённому договору с авиакомпанией “Камчатское авиапредприятие” (КАП) и аэродромной службой “Аэропорты Камчатки” сотрудники аэропорта обязаны принять почту с самолета и доставить в зону приема-передачи, где осуществляется передача груза Почте России на основании накладных. Авиационное судно авиакомпании КАП, выполнявшее спецрейс по доставке почтового груза в Усть-Хайрюзово, начало движение, не убедившись в том, что наземная служба убрала груз с перрона. Таким образом авиакомпания и аэропорт допустили грубые нарушения авиационных правил», — сказала собеседница.

Она добавила, что по данному факту аэропортом начата служебная проверка.

«Почтовые отправления не пострадали. Вся почта собрана и проверена на целостность, после чего доставлена в сортировочный центр», — отметила Рыжкова.

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