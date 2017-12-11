В Кунгуре найдено тело пропавшего отца двоих детей

В Кунгуре у заброшенного моста через реку Ирень нашли тело 29-летнего Денис З., который пропал два месяца назад, пишет «Искра Кунгур».



Мужчина пропал под утро 12 октября 2017 года. Вечером 11 октября он пошел на встречу с друзьями, а в районе шести утра попрощался с другом возле магазина «Охотник» и отправился домой. Однако больше Дениса З. никто не видел.



У мужчины остались жена, двухлетний сын и трехмесячная дочь.