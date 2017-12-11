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10:26 (мск), источник: Новости Перми

В Кунгуре найдено тело пропавшего отца двоих детей

Денис З. пропал после встречи с друзьями в середине октября. Через два месяца под мостом обнаружили его труп.

В Кунгуре у заброшенного моста через реку Ирень нашли тело 29-летнего Денис З., который пропал два месяца назад, пишет «Искра Кунгур».

Мужчина пропал под утро 12 октября 2017 года. Вечером 11 октября он пошел на встречу с друзьями, а в районе шести утра попрощался с другом возле магазина «Охотник» и отправился домой. Однако больше Дениса З. никто не видел.

У мужчины остались жена, двухлетний сын и трехмесячная дочь.

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