В Перми пропал без вести ветеран Чеченской войны, страдающий эпилепсией и провалами в памяти

— Мой сын участник боевых действий в Чечне, был там командиром разветроты, — рассказала мать пропавшего Любовь Степанова. — Вернулся из армии с проблемами со здоровьем — у него случались эпилептические припадки, провалы в памяти. В октябре Андрея после очередного припадка на улице забрала «скорая». Когда его выпустили из больницы, я была в Москве. Ключи от квартиры были у моей дочери, живущей неподалеку, но сын к ней не заходил, может быть забыл, и домой попасть не смог. Потом соседи видели его в подъезде, всего избитого. Но когда я вернулась, сын уже куда-то ушел и больше не появлялся.