В Перми пропал без вести ветеран Чеченской войны, страдающий эпилепсией и провалами в памяти
40-летнего Андрея Колесникова не видели с 28 октября.
40-летнего Андрея Колесникова не видели с 28 октября.
С 28 октября родные не могут найти 40-летнего Андрея Колесникова. Мужчина жил вместе с матерью на Гайве, и случайно оказался на улице без денег и документов.
— Мой сын участник боевых действий в Чечне, был там командиром разветроты, — рассказала мать пропавшего Любовь Степанова. — Вернулся из армии с проблемами со здоровьем — у него случались эпилептические припадки, провалы в памяти. В октябре Андрея после очередного припадка на улице забрала «скорая». Когда его выпустили из больницы, я была в Москве. Ключи от квартиры были у моей дочери, живущей неподалеку, но сын к ней не заходил, может быть забыл, и домой попасть не смог. Потом соседи видели его в подъезде, всего избитого. Но когда я вернулась, сын уже
Любовь Степанова написала заявление в полицию, сама ходит по микрорайону и расклеивает объявления о пропаже. Всем, кто располагает