В Мамадышском районе после ДТП госпитализированы трое юношей

На 957-м километре трассы Москва — Уфа столкнулись «Лада Веста» и «Ниссан» из Москвы. Сообщение об этом поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 минувшим вечером.

На месте аварии сотрудники ЗПСО № 5 отключили аккумуляторы легковушек, чтобы они не загорелись.