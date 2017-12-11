В Мамадышском районе после ДТП госпитализированы трое юношей
(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В Мамадышском районе после столкновения легковушек в больницу попали трое молодых людей, сообщили ИА «Татар-информ» в
(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В Мамадышском районе после столкновения легковушек в больницу попали трое молодых людей, сообщили ИА «Татар-информ» в
На 957-м километре трассы Москва — Уфа столкнулись «Лада Веста» и «Ниссан» из Москвы. Сообщение об этом поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 минувшим вечером.
На месте аварии сотрудники ЗПСО № 5 отключили аккумуляторы легковушек, чтобы они не загорелись.
25-летний водитель иномарки и его 22-летний пассажир, а также 23-летний пассажир «Лады» доставлены в больницу.