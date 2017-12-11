Около 200 шахтеров АО «АрселорМиттал Темиртау» не поднялись на поверхность

Источник: Zakon.kz

11 декабря 2017 года группа работников четырех шахт Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» отказалась покидать свои рабочие места после окончания смены, сообщает Zakon.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области.

«Начался диалог в рамках трудового законодательства между руководством компании и профсоюзом угольщиков “Қорғау”, представляющим интересы работников», — говорится в сообщении.

Как сообщили АО «АрселорМиттал Темиртау», на данный момент часть горняков, около 200 человек четвертой (ночной) смены, четырех шахт не поднялись на поверхность по окончании рабочей смены.

Данная акция является несанкционированной, т.к. горняками не было выдвинуто никаких официальных требований ни руководству шахт, ни администрации АО «АрселорМиттал Темиртау», со стороны профсоюза угольщиков «Коргау» не поступало никаких заявлений.

Остальные шахты работают в штатном режиме.