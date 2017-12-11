На место падения вертолета в Иркутской области выехала следственная группа

По данным пресс-службы, 7 декабря 2017 года вертолет Eurocopter АМ-350, принадлежащий частному лицу, вылетел по маршруту город Братск — поселок Чистый. На борту воздушного судна находились два человека, работающие в одной из местных лесозаготовительных организаций. В пункт назначения вертолет не прибыл. В результате поисково-спасательной операции 11 декабря 2017 года обломки воздушного судна обнаружены в 3,5 километрах от поселка Чистый, на льду одного из заливов реки Ангары.