В Спасском районе неплательщик алиментов получил почти три года колонии
(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В Спасском районе суд приговорил 43-летнего неплательщика алиментов к двум годам и восьми месяцам
(Казань, 11 декабря, «Татар-информ»). В Спасском районе суд приговорил 43-летнего неплательщика алиментов к двум годам и восьми месяцам
Как выяснил суд, с декабря 2016 по октябрь 2017 мужчина не оказывал материальную поддержку на содержание своего ребенка. Его задолженность по алиментам превысила 642 тысячи рублей.
Суд признал его виновным по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно».
Мужчина признал свою вину полностью. Осужденный был взят под стражу в зале суда.