В Спасском районе неплательщик алиментов получил почти три года колонии

Как выяснил суд, с декабря 2016 по октябрь 2017 мужчина не оказывал материальную поддержку на содержание своего ребенка. Его задолженность по алиментам превысила 642 тысячи рублей.

Суд признал его виновным по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно».