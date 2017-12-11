89-летнюю красноярку задержали в супермаркете по подозрению в краже

89-летней жительнице Красноярска пришлось больше четырех часов сидеть в супермаркете «Красный Яр» на ул. Ленина, 128. Женщину заподозрили в краже продуктов, а охранник вызвал сотрудников полиции. Об инциденте, который произошел 8 декабря, написал сын красноярки в социальных сетях.

«Без объяснения причин вытащили из очереди в кассу, не представились, не дали позвонить, составили протокол, вызвали полицию, продержали четыре часа и лишь потом отпустили. А человеку 89 лет — инвалид, труженик тыла, ветеран труда», — написал мужчина.

По словам красноярца, его матери было тяжело толкать тележку, поэтому она складывала продукты в свою сумку. Судя по всему, именно это и стало поводом для такой тщательной проверки.

Представитель сети «Красный Яр» Борис Малышев прокомментировал, что по данному факту проводится проверка. По его словам, ситуация неоднозначная, поэтому делать выводы пока рано.

Отметим, что в соответствии со ст. 93 Уголовно-процессуального кодекса РФ ни охранник, ни контролер, ни администратор торгового предприятия не имеют права на личный обыск, так как это — процессуальное действие. Производить его может только уполномоченное лицо. Поэтому данная процедура занимает много времени.