Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия ударит по МОК и WADA санкциями
На лице американца выросли грибы
СМИ: цены на машины могут вырасти на 10-17% из-за планов властей
Мнение: риторика Путина по Играм-2018 изменилась на 180 градусов
Одна из стран СНГ не вернет России $240 млн долга
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
СМИ: Исинбаева придумала, как "обойти" запрет МОК на форму и флаг
Эксперт: Путин переиграл МОК
Студентам Норвегии и Швеции дали 3 дня, чтобы покинуть Петербург
Ученые назвали главный признак скорой смерти
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Поклонники сравнили Пелагею с Мэрилин Монро
Паулина Андреева снялась в стильной фотосессии
Решение МОК отстранить Россию от ОИ-2018 «трещит по швам» — СМИ
Поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в РФ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
10:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

89-летнюю красноярку задержали в супермаркете по подозрению в краже

Женщину держали в магазине около четырех часов.

89-летней жительнице Красноярска пришлось больше четырех часов сидеть в супермаркете «Красный Яр» на ул. Ленина, 128. Женщину заподозрили в краже продуктов, а охранник вызвал сотрудников полиции. Об инциденте, который произошел 8 декабря, написал сын красноярки в социальных сетях.

«Без объяснения причин вытащили из очереди в кассу, не представились, не дали позвонить, составили протокол, вызвали полицию, продержали четыре часа и лишь потом отпустили. А человеку 89 лет — инвалид, труженик тыла, ветеран труда», — написал мужчина.

По словам красноярца, его матери было тяжело толкать тележку, поэтому она складывала продукты в свою сумку. Судя по всему, именно это и стало поводом для такой тщательной проверки.

Представитель сети «Красный Яр» Борис Малышев прокомментировал, что по данному факту проводится проверка. По его словам, ситуация неоднозначная, поэтому делать выводы пока рано.

Отметим, что в соответствии со ст. 93 Уголовно-процессуального кодекса РФ ни охранник, ни контролер, ни администратор торгового предприятия не имеют права на личный обыск, так как это — процессуальное действие. Производить его может только уполномоченное лицо. Поэтому данная процедура занимает много времени.

Напомним, в 2015 году в отделении полиции Санкт-Петербурга умерла 81-летняя пенсионерка, задержанная стражами правопорядка по подозрению в краже сливочного масла из супермаркета «Магнит». Как выяснилось позже, пожилая женщина пережила блокаду Ленинграда, именно поэтому она могла не отдавать отчет своим действиям. Потерпевшей стало плохо в отделении полиции, после чего она умерла.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Регбийный «Красный Яр» проиграл французам
Власти назвали сумму выплаты на первого и второго ребенка
США, Япония и Южная Корея начали совместные военные учения
РЖД пустили все поезда в обход Украины
Эксперты рассказали о зарплатах ниже нормы у половины врачей
СМИ узнали о плане властей вернуть потраченные на санацию деньги
Утильсбор на машины может резко вырасти
Россия защитит независимость астероидов
Спорт
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг Семь главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года
Авто
Власти назвали главные требования для такси к ЧМ-2018 Аккредитованные такси смогут подъезжать к стадионам, где будут проводиться матчи чемпионата
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
«Нереальных просьб не бывает»: интервью с Дедом Морозом В Великом Устюге, в сказочном лесу, среди снегов и вековых елей живет главный волшебник страны – Дед Мороз. В резиденции кипит работа: вместе с помощниками он отвечает на письма детей, пакует подарки, исполняет желания. У настоящего волшебника накануне Нового года дел невпроворот, но для проекта «Дети Mail.Ru» Дедушка Мороз нашел время и ответил на наши вопросы. 
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь