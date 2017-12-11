Количество ДТП в Хабаровске вышло за рамки суточной нормы

Источник: Восток Медиа

Циклон, обрушившийся на дальневосточную столицу, повлёк за собой множество ДТП. В трёх из них пострадали пять человек, обошлось без жертв. По состоянию на три часа дня в ГИБДД поступило 32 сообщения об авариях, что превысило суточную норму.

По данным отдела пропаганды ГИБДД по Хабаровску, для урегулирования ситуации на дорогах личный состав переведён на усиленный режим несения службы. Все сотрудники, в том числе и командиры, трудится в усиленном режиме, полицейские обеспечивают бесперебойную работу снегоуборочной техники.

«Воспользоваться лучше общественным транспортом. Если поездку невозможно отложить, то нужно соблюдать скоростной режим, боковой интервал и сохранять дистанцию для движущегося впереди автомобиля. Проезжая автобусные остановки и пешеходные переходы в обязательном порядке снижать скорость. Быть культурным и вежливым на дороге, уважать других участников движения», — предупредил Александр Баранов, старший инспектор отдела пропаганды ГИБДД Хабаровска.

Сложная обстановка сохраняется и в других районах края. По информации отдела пропаганды ГИБДД по региону, за пределами дальневосточной столицы также участились случаи ДТП с пострадавшими.