В Челябинской области на М5 столкнулись семь фур. Движение ограничено
В Челябинской области на трассе М-5 недалеко от Юрюзани сегодня, 11 декабря, около получаса назад произошло столкновение сразу семи фур.
В Челябинской области на трассе М-5 недалеко от Юрюзани сегодня, 11 декабря, около получаса назад произошло столкновение сразу семи фур.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в
«В кабинах двух машин застряли люди. Движение ограничено. На месте работают ГИБДД, МЧС, мастера наших подрядных организаций организуют объезд через ближайшие населённые пункты», — пояснили в ведомстве.
По предварительной информации, дорожные условия не могли стать причиной, поскольку зафиксировано чистое и сухое покрытие. Основная названная причина — отказ тормозов.