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10:50 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области на М5 столкнулись семь фур. Движение ограничено

В Челябинской области на трассе М-5 недалеко от Юрюзани сегодня, 11 декабря, около получаса назад произошло столкновение сразу семи фур.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе УпрДор «Южный Урал», у фуры на затяжном спуске отказали тормоза, в результате произошло попутное столкновение семи фур.

«В кабинах двух машин застряли люди. Движение ограничено. На месте работают ГИБДД, МЧС, мастера наших подрядных организаций организуют объезд через ближайшие населённые пункты», — пояснили в ведомстве.

По предварительной информации, дорожные условия не могли стать причиной, поскольку зафиксировано чистое и сухое покрытие. Основная названная причина — отказ тормозов.

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