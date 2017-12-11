В Челябинской области на М5 столкнулись семь фур. Движение ограничено

В Челябинской области на М5 столкнулись семь фур. Движение ограничено

В Челябинской области на трассе М-5 недалеко от Юрюзани сегодня, 11 декабря, около получаса назад произошло столкновение сразу семи фур.