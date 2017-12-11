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10:59 (мск), источник: Югополис

Сочинского экс-сотрудника ППС будут судить за попытку «не заметить» избиение

Бывшего полицейского обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

Следственный отдел по Центральному району города Сочи СКР по краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего полицейского взвода отдельного батальона ППС отдела полиции УВД по городу Сочи.

По версии следствия, 10 мая нынешнего года полицейский, находясь на маршруте патрулирования, не сообщил оперативному дежурному о совершенном местным жителем преступлении, который избил мужчину, причинив ему вред здоровью средней тяжести. Кроме того, сотрудник полиции внес в протокол об административном правонарушении ложные сведения о якобы совершенном потерпевшим административном проступке, совершив служебный подлог. На основании этого документа мужчине был назначен штраф.

Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд, сообщает «Югополису» пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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