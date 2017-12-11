Сочинского экс-сотрудника ППС будут судить за попытку «не заметить» избиение

По версии следствия, 10 мая нынешнего года полицейский, находясь на маршруте патрулирования, не сообщил оперативному дежурному о совершенном местным жителем преступлении, который избил мужчину, причинив ему вред здоровью средней тяжести. Кроме того, сотрудник полиции внес в протокол об административном правонарушении ложные сведения о якобы совершенном потерпевшим административном проступке, совершив служебный подлог. На основании этого документа мужчине был назначен штраф.