Возбуждено уголовное дело после ДТП с погибшим ребенком в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, являющегося предполагаемым виновником ДТП на трассе в Новосибирской области, где погибла 2-летняя девочка и пострадали семь человек. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

«В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (“Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека”)», — сказал собеседник агентства.

Авария произошла 10 декабря в 19:05 по местному времени (15:05 мск) на 135-м километре трассы Новосибирск — Павлодар. Сообщалось, что 34-летний житель города Купино, который находился за рулем автомобиля Toyota, совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi под управлением 30-летнего жителя города Карасука. Были госпитализированы 8 человек, включая четырех детей, двухлетняя пассажирка скончалась в больнице, еще двое детей находятся в реанимации.