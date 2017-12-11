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10:59 (мск), источник: ТАСС

Возбуждено уголовное дело после ДТП с погибшим ребенком в Новосибирской области

В результате происшествия также пострадали семь человек, двое детей находятся в реанимации.

НОВОСИБИРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении водителя, являющегося предполагаемым виновником ДТП на трассе в Новосибирской области, где погибла 2-летняя девочка и пострадали семь человек. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главного управления МВД России по региону.

«В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (“Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека”)», — сказал собеседник агентства.

Авария произошла 10 декабря в 19:05 по местному времени (15:05 мск) на 135-м километре трассы Новосибирск — Павлодар. Сообщалось, что 34-летний житель города Купино, который находился за рулем автомобиля Toyota, совершая обгон, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Audi под управлением 30-летнего жителя города Карасука. Были госпитализированы 8 человек, включая четырех детей, двухлетняя пассажирка скончалась в больнице, еще двое детей находятся в реанимации.

В отделе пропаганды ГИБДД ТАСС уточнили, что авария произошла в условия плохой видимости, шел снег. Участок трассы был очищен от снега, дорожное покрытие было без ям. Оснований считать, что водитель находился в нетрезвом состоянии, нет, проводится экспертиза. Трое из четырех пострадавших детей находились в автомобилях без специальных удерживающих средств, а погибшая впоследствии девочка — на руках у непристегнутой мамы.

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