В Хабаровском крае начали проверку после столкновения автобуса с грузовиком
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Следователи начали проверку после столкновения автобуса с грузовым автомобилем на трассе «Хабаровск-Владивосток» в Хабаровском крае, сообщила
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Следователи начали проверку после столкновения автобуса с грузовым автомобилем на трассе «Хабаровск-Владивосток» в Хабаровском крае, сообщила
Ранее региональный УМВД сообщил, что восемь человек — водитель и семеро пассажиров — пострадали при столкновении автобуса и грузовика в понедельник на 32 километре трассы. Они доставлены во вторую краевую больницу, сообщила РИА Новости главврач учреждения Наталья Гараева.
«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точное количество пострадавших и характер полученных травм. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.