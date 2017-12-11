В Хабаровском крае начали проверку после столкновения автобуса с грузовиком

Ранее региональный УМВД сообщил, что восемь человек — водитель и семеро пассажиров — пострадали при столкновении автобуса и грузовика в понедельник на 32 километре трассы. Они доставлены во вторую краевую больницу, сообщила РИА Новости главврач учреждения Наталья Гараева.