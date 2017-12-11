Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия ударит по МОК и WADA санкциями
На лице американца выросли грибы
СМИ: в России могут удвоить утилизационный сбор на машины
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Аналитики заявили о недооцененности рубля к доллару
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
СМИ: Исинбаева придумала, как "обойти" запрет МОК на форму и флаг
Эксперт: Путин переиграл МОК
Студентам Норвегии и Швеции дали 3 дня, чтобы покинуть Петербург
Ученые назвали главный признак скорой смерти
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Поклонники сравнили Пелагею с Мэрилин Монро
Паулина Андреева снялась в стильной фотосессии
Решение МОК отстранить Россию от ОИ-2018 «трещит по швам» — СМИ
Поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в РФ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
10В Москве открылась выставка SUPERPUTIN
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
11:06 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровском крае начали проверку после столкновения автобуса с грузовиком

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Следователи начали проверку после столкновения автобуса с грузовым автомобилем на трассе «Хабаровск-Владивосток» в Хабаровском крае, сообщила пресс-служба регионального СУСК.

Источник: РИА "Новости"

Ранее региональный УМВД сообщил, что восемь человек — водитель и семеро пассажиров — пострадали при столкновении автобуса и грузовика в понедельник на 32 километре трассы. Они доставлены во вторую краевую больницу, сообщила РИА Новости главврач учреждения Наталья Гараева.

«Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе точное количество пострадавших и характер полученных травм. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Хабаровском крае начали проверку после столкновения автобуса с грузовиком
В УМВД назвали возможную причину ДТП под Хабаровском
Власти назвали сумму выплаты на первого и второго ребенка
США, Япония и Южная Корея начали совместные военные учения
РЖД пустили все поезда в обход Украины
Эксперты рассказали о зарплатах ниже нормы у половины врачей
СМИ узнали о плане властей вернуть потраченные на санацию деньги
Утильсбор на машины может резко вырасти
Россия защитит независимость астероидов
Спорт
«Спартак» взял у ЦСКА реванш за первый круг Семь главных вопросов и ответов о последнем дерби 2017 года
Авто
Власти назвали главные требования для такси к ЧМ-2018 Аккредитованные такси смогут подъезжать к стадионам, где будут проводиться матчи чемпионата
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
В Санкт-Петербурге появится 20 новых парков
На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
«Нереальных просьб не бывает»: интервью с Дедом Морозом В Великом Устюге, в сказочном лесу, среди снегов и вековых елей живет главный волшебник страны – Дед Мороз. В резиденции кипит работа: вместе с помощниками он отвечает на письма детей, пакует подарки, исполняет желания. У настоящего волшебника накануне Нового года дел невпроворот, но для проекта «Дети Mail.Ru» Дедушка Мороз нашел время и ответил на наши вопросы. 
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь