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10:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Новосибирске снегоуборочная техника снесла светофор

Авария произошла минувшим вечером, 10 декабря, на перекрестке Октябрьской магистрали и улицы Каменской.

В Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие минувшим вечером, 10 декабря на перекрестке Октябрьской магистрали и улицы Каменской в центре города. Из-за столкновения автомобиля снегоуборочной техники в результате аварии на дороге оказался поврежден светофор. дорожный регулировщик упал на стороне магистрали при движении в сторону Красного проспекта.

— Там произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за чего светофорную стойку сбили в том месте вчера вечером, в 10 часов. Она сейчас в процессе восстановления, — поясняли местным средствам массовой информации в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.

Как стало известно, фигурантом аварии и поломки светофора стала снегоуборочная техника. В настоящий момент уже светофор восстановлен и работает в прежнем режиме. Дорожные знаки в Новосибирске, к сожалению, страдают не редко. Бетономешалка сбила светофор и легковой автомобиль.

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