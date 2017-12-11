В Новосибирске снегоуборочная техника снесла светофор
Авария произошла минувшим вечером, 10 декабря, на перекрестке Октябрьской магистрали и улицы Каменской.
Авария произошла минувшим вечером, 10 декабря, на перекрестке Октябрьской магистрали и улицы Каменской.
В Новосибирске произошло
— Там произошло
Как стало известно, фигурантом аварии и поломки светофора стала снегоуборочная техника. В настоящий момент уже светофор восстановлен и работает в прежнем режиме. Дорожные знаки в Новосибирске, к сожалению, страдают не редко. Бетономешалка сбила светофор и легковой автомобиль.