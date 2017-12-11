В Новосибирске снегоуборочная техника снесла светофор

В Новосибирске произошло дорожно-транспортное происшествие минувшим вечером, 10 декабря на перекрестке Октябрьской магистрали и улицы Каменской в центре города. Из-за столкновения автомобиля снегоуборочной техники в результате аварии на дороге оказался поврежден светофор. дорожный регулировщик упал на стороне магистрали при движении в сторону Красного проспекта.

— Там произошло дорожно-транспортное происшествие, из-за чего светофорную стойку сбили в том месте вчера вечером, в 10 часов. Она сейчас в процессе восстановления, — поясняли местным средствам массовой информации в Специализированном монтажно-эксплуатационном учреждении.