Жительница Башкирии обвиняется в убийстве пенсионера, якобы домогавшегося её

В пресс-службе следственного управления сообщили подробности случившегося. Несколько дней компания употребляла спиртное в одном из домов Куюргазинского района. Днем 7 декабря нетрезвая 35-летняя женщина и 86-летний хозяин дома остались наедине. Женщина взяла нож и нанесла не менее двух ударов в область спины пенсионера. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью — потерпевший скончался на месте. Брат помог злоумышленнице переложить тело на диван, после чего они сбежали, выбросив по дороге орудие убийства. Женщину оперативно задержали. По словам ранее судимой обвиняемой, причиной конфликта стали домогательства пожилого хозяина.