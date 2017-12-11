Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Социологи назвали главного соперника Путина на выборах президента
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Женщину с двумя детьми спасли из Москвы-реки
Невероятная роскошь: свадьба в семье олигарха всколыхнула соцсети
Анджелина Джоли в шляпе и странных тапках пришла на рынок (фото)
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Новые правила прохождения техосмотра вводятся с 1 января 2018
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Мама Еремеева извинилась перед семьёй Мишулина
Леди Гага перевоплотилась в эльфа
Валерия примерила «платье невесты»
Золотой стол: Буре публикует кадры дома на Рублевке - СМИ
Телезрители едва узнали 60-летнюю Догилеву – СМИ
В Киеве отреагировали на пуск российских поездов в обход Украины
Саакашвили в суде назвал себя военнопленным Путина
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
8Суперлуние-2017
17:18 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде Audi сбил 77-летнюю женщину на парковке торгового центра

Водитель Audi А4 сбил 77-летнюю пенсионерку на парковке ТРК «КомсоМОЛЛ» в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, авария произошла днем 10 декабря. 49-летний водитель Renault Duster, выезжая с парковки ТЦ, не предоставил преимущество в движении и врезался в Audi А4 под управлением 26-летнего мужчины. После столкновения водитель последнего не справился с управлением и сбил 77-летнюю женщину.

В результате ДТП пешеход с травмами была доставлена в больницу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Нам самим пора доплачивать туристам». Что говорят в Крыму о курортном сборе?
Путин приказал начать вывод российских войск из Сирии
В Нью-Йорке прогремел взрыв в центре Манхэттена
Спортсмены России согласились ехать на ОИ под нейтральным флагом
Новые пособия: как меняется забота государства о новорожденных
Россия не поддержит схему США по миротворцам в Донбассе
Российские клубы узнали соперников по 1/16 финала Лиги Европы
«Нелюбовь» Звягинцева номинировали на «Золотой глобус»
Спорт
Определились пары 1/8 финала Лиги чемпионов В швейцарском Ньоне завершилась жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов сезона-2017/2018
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
В Москве простились с Леонидом Броневым Соболезнования родным принесли многие артисты театра и кино, в том числе Валентин Гафт, Владимир Гостюхин, Дмитрий Певцов
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у российских чиновников
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Звезды вступились за подростка, которого травят в школе Свою поддержку Китону Джонсу уже выразили в соцсетях известные американские актеры, спортсмены и музыканты
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь