В Волгограде Audi сбил 77-летнюю женщину на парковке торгового центра

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, авария произошла днем 10 декабря. 49-летний водитель Renault Duster, выезжая с парковки ТЦ, не предоставил преимущество в движении и врезался в Audi А4 под управлением 26-летнего мужчины. После столкновения водитель последнего не справился с управлением и сбил 77-летнюю женщину.