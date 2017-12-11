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12:00 (мск), источник: НТА-Приволжье

Прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в мэрии Нижнего Новгорода

Нижний Новгород. 11 декабря. НТА-Приволжье — Прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в мэрии Нижнего Новгорода.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает прокуратура Нижегородской области, прокуратура города провела проверку соблюдения трудового законодательства в одном из структурных подразделений городской администрации.

Согласно информации, по результатам проверки было установлено, что в отношении работников допускаются нарушения соблюдения законодательства в сфере охраны труда. А именно было установлено, что некоторые сотрудники работают без прохождения предварительного обучения. Кроме этого, не соблюдается трудовой режим и режим отдыха работников.

Для устранения всех выявленных нарушений прокуратура внесла главе администрации города представление, которое находится в настоящее время на рассмотрении.

А в отношении руководителя структурного подразделения городской администрации возбуждены 3 административных дела по статьям «Нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» и «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации».

Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области требует от полиции обеспечить надлежащую работу каналов связи «02» и «102».

Жители Нижнего Новгорода в ряде случае лишены возможности оперативно передать сообщение о происшествии по данным каналам связи. В частности, были выявлены случаи, когда нижегородцы в течение 16 минут не могли дозвониться по каналам экстренной связи.

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