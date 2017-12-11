Прокуратура выявила нарушения трудового законодательства в мэрии Нижнего Новгорода
Нижний Новгород. 11 декабря.
Нижний Новгород. 11 декабря.
Как сообщает прокуратура Нижегородской области, прокуратура города провела проверку соблюдения трудового законодательства в одном из структурных подразделений городской администрации.
Согласно информации, по результатам проверки было установлено, что в отношении работников допускаются нарушения соблюдения законодательства в сфере охраны труда. А именно было установлено, что некоторые сотрудники работают без прохождения предварительного обучения. Кроме этого, не соблюдается трудовой режим и режим отдыха работников.
Для устранения всех выявленных нарушений прокуратура внесла главе администрации города представление, которое находится в настоящее время на рассмотрении.
А в отношении руководителя структурного подразделения городской администрации возбуждены 3 административных дела по статьям «Нарушения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» и «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации».
Ранее сообщалось, что прокуратура Нижегородской области требует от полиции обеспечить надлежащую работу каналов связи «02» и «102».
Жители Нижнего Новгорода в ряде случае лишены возможности оперативно передать сообщение о происшествии по данным каналам связи. В частности, были выявлены случаи, когда нижегородцы в течение 16 минут не могли дозвониться по каналам экстренной связи.