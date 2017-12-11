Житель Капшагая показал останки убитого им 5 лет назад пастуха

В качестве подозреваемого лица в материалах уголовного дела выступает 28-летний житель Капшагая, уже задержанный полицейскими и помещенный под стражу в изолятор временного содержания.

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Согласно информации, поступившей к оперативникам криминальной полиции, в Каратальском районе в мае 2012 года близ села Байсеитова было совершено убийство 55-летнего мужчины, подрабатывавшего пастухом на одной из местных ферм.

«С заявлением об исчезновении мужчины в полицию никто не обращался, в связи с чем поступившая информации тщательно проверялась. В итоге, подозреваемый подтвердил информацию, согласившись указать место захоронения тела потерпевшего. В лесополосе близ соседнего села, по показаниям задержанного, останки пастуха были из земли извлечены и транспортированы для проведения необходимой экспертизы», — рассказали в пресс-службе областной полиции.

Полицейскими установлено, что у потерпевшего пастуха имеются трое взрослых детей. Двое из них, проживающих в России, не поддерживали связь с отцом. С третьим продолжают работать полицейские, которые пытаются установить, почему никто из родных пропавшего мужчины не сообщил в полицию об его исчезновении.

Как выяснилось, подозреваемый мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности и решением суда в 2016 году был осужден к двум годам ограничения свободы.