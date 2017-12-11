Жуткая авария на трассе Омск — Новосибирск: 3 человека погибли

Ужасная авария на трассе Челябинск — Новосибирск произошла утром понедельника, 11 декабря. Как сообщили в полиции, в Калачинском районе на 891-м километре дороги столкнулись «Лада» и фура.

По предварительной информации автоинспекторов, ВАЗ-2104 ехал по трассе и, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу — прямо под большегрузный автомобиль «Вольво», за рулем которого сидел 51-летний дальнобойщик.

Удар был такой силы, что легковушку буквально разорвало на части. Выжить у ехавших в салоне людей шансов не было. Все пассажиры — двое мужчин и женщина — погибли на месте, не дождавшись приезда скорой помощи. А вот водитель отечественного авто выжил, его госпитализировали.

Вероятно, на него заведут уголовное дело за смерть троих людей. Был ли он трезв — неизвестно. Также не знают автоинспекторы личность шофера — ее сейчас выясняют.