Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Россия ударит по МОК и WADA санкциями
Татуировка американца привела врачей в замешательство
МИД Польши: «Скорее Украина нуждается в Польше, чем наоборот»
Глава МОК отреагировал на слова Путина о спортсменах на Олимпиаде
Аналитики спрогнозировали, на сколько опустится курс доллара
«Шокирующие предсказания» Saxo Bank на 2018 годЭксперты выбрали десять наиболее спорных событий, которые вероятны в следующем году
СМИ: Исинбаева придумала, как "обойти" запрет МОК на форму и флаг
Эксперт: Путин переиграл МОК
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
СМИ: Новый поворот в деле Саакашвили — агент СБУ сбежал в Москву
Мама Еремеева извинилась перед семьёй Мишулина
Валерия примерила «платье невесты»
Дэйзи Ридли и София Вергара блистали на красной дорожке (фото)
66-летняя Алфёрова выглядит на 45-50 лет - СМИ
Сын Табакова сообщил о состоянии отца - СМИ
После задержания Саакашвили посольство США выступило с призывом
"Уникальная встреча": глава МИД Украины о Лаврове
Фоторепортажи
12Белый дом Рождества
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
11:55 (мск), источник: Комсомольская правда

Жуткая авария на трассе Омск — Новосибирск: 3 человека погибли

В момент столкновения с фурой легковушку разорвало на части.

Ужасная авария на трассе Челябинск — Новосибирск произошла утром понедельника, 11 декабря. Как сообщили в полиции, в Калачинском районе на 891-м километре дороги столкнулись «Лада» и фура.

По предварительной информации автоинспекторов, ВАЗ-2104 ехал по трассе и, не справившись с управлением, вылетел на встречную полосу — прямо под большегрузный автомобиль «Вольво», за рулем которого сидел 51-летний дальнобойщик.

Удар был такой силы, что легковушку буквально разорвало на части. Выжить у ехавших в салоне людей шансов не было. Все пассажиры — двое мужчин и женщина — погибли на месте, не дождавшись приезда скорой помощи. А вот водитель отечественного авто выжил, его госпитализировали.

Вероятно, на него заведут уголовное дело за смерть троих людей. Был ли он трезв — неизвестно. Также не знают автоинспекторы личность шофера — ее сейчас выясняют.

— Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, — добавили в областном УМВД.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Современный петербургский стиль: не только дворцы и лепнина
На Камчатке самолет разметал по аэродрому посылки «Почты России»
Спортсмены России согласились ехать на ОИ под нейтральным флагом
Власти назвали сумму выплаты на первого и второго ребенка
РЖД пустили все поезда в обход Украины
Легковые автомобили могут резко подорожать в 2018 году
СМИ узнали о плане властей вернуть потраченные на санацию деньги
Зарплаты бюджетников вырастут на 4% с 1 января
Россия внесет в ООН проект о добыче ресурсов на астероидах
Спорт
«Спартак» в ожидании «Арсенала» или «Атлетико» 11 декабря в штаб-квартире УЕФА состоится церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов и 1/16 финала Лиги Европы, в весеннюю часть которой вышли четыре российских клуба
Авто
Автомобили могут резко подорожать уже в январе Правительству предложили повысить с 2018 года утилизационный сбор на легковые машины на 87–125%
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Российский режиссер хочет снять фильм с Бузовой в главной роли Кирилл Плетнев, чья дебютная режиссерская работа — картина «Жги!» вышла на экраны в начале декабря, признался, что ему понравилось работать со звездой «Дома 2»
Недвижимость
Недостроенную телебашню в Екатеринбурге взорвут в два этапа
Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье
Эксперты опасаются, что окраины Москвы превратятся в гетто
Воздушные тропы. Почему иногда лучше гулять не в парке, а над ним
Леди
Что положить под елку: 54 подарка не дороже 3 000 рублей Составляя праздничный гид, мы руководствовались только одним правилом: эти подарки мы с радостью получили бы или подарили своим близким
Дети
Наталья Подольская прокомментировала слухи о своей беременности Певица развеяла все домыслы поклонников.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь