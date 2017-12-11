В Ростовской области бывшего сотрудника полиции осудили за кражу вещдоков

Источник: Комсомольская правда

— Установлено, что полицейский Лиховского линейного отдела МВД России на транспорте в ноябре 2016 похитил 42 метра бывших в употреблении рельс, — пояснили в Южной транспортной прокуратуре. — Похищенное он сдал в пункт приема металлолома за 25 000 рублей.

Когда владелец забил тревогу, удалось вычислить похитителя. Сотрудник, сам ставший фигурантом уголовного дела, был уволен. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание — 10 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.