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12:38 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростовской области бывшего сотрудника полиции осудили за кражу вещдоков

Прокуратура сообщила о вынесении приговора в отношении уже бывшего сотрудника транспортной полиции. Он признан виновным в краже вещественных доказательств по уголовному делу, которые хранились на территории отдела.

Источник: Комсомольская правда

— Установлено, что полицейский Лиховского линейного отдела МВД России на транспорте в ноябре 2016 похитил 42 метра бывших в употреблении рельс, — пояснили в Южной транспортной прокуратуре. — Похищенное он сдал в пункт приема металлолома за 25 000 рублей.

Когда владелец забил тревогу, удалось вычислить похитителя. Сотрудник, сам ставший фигурантом уголовного дела, был уволен. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание — 10 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил.

Напомним, ранее в Ростове-на-Дону вынесли приговор полицейским, которые похитили почти 250 единиц оружия. Часть пистолетов и боеприпасов следователям удалось вернуть.

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