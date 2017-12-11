В Туапсе осудили сотрудника минприроды, избившего пограничника палкой

Напомним, что в июне этого года мужчина избил палкой пограничника на глазах у отдыхающих. Преступник напал на него, когда правоохранитель пытался проверить его маломерное судно. Без объяснения причин с угрозами он нанес пограничнику несколько ударов полутораметровой палкой на глазах у изумленных отдыхающих.