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16:08 (мск), источник: Комсомольская правда

В Туапсе осудили сотрудника минприроды, избившего пограничника палкой

Жителя поселка Джубга уволили из министерства после вступления в законную силу приговора Туапсинского районного суда.

Вину подозреваемого доказали полностью.

— Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю.

Напомним, что в июне этого года мужчина избил палкой пограничника на глазах у отдыхающих. Преступник напал на него, когда правоохранитель пытался проверить его маломерное судно. Без объяснения причин с угрозами он нанес пограничнику несколько ударов полутораметровой палкой на глазах у изумленных отдыхающих.

После медицинской экспертизы у сотрудника констатировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибы мягких тканей головы и ссадины на теле.

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