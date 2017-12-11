В Туапсе осудили сотрудника минприроды, избившего пограничника палкой
Жителя поселка Джубга уволили из министерства после вступления в законную силу приговора Туапсинского районного суда.
Жителя поселка Джубга уволили из министерства после вступления в законную силу приговора Туапсинского районного суда.
Вину подозреваемого доказали полностью.
— Суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в
Напомним, что в июне этого года мужчина избил палкой пограничника на глазах у отдыхающих. Преступник напал на него, когда правоохранитель пытался проверить его маломерное судно. Без объяснения причин с угрозами он нанес пограничнику несколько ударов полутораметровой палкой на глазах у изумленных отдыхающих.
После медицинской экспертизы у сотрудника констатировали закрытую