Автомойка, автосервис и кафе сгорели в Хабаровске

В ночь на понедельник на улице Тихоокеанской выгорел комплекс, вмещавший в себя автосервис, автомойку и кафе «Чингисхан», сообщает портал «Губерния».

Когда начался пожар, кафе еще работало, в нем были посетители. Все благополучно покинули заведение до того, как его охватило пламя.

Спасателей на место вызвали в воскресенье около 23:30, однако масштаб бедствия был таков, что работы хватило и пожарным, которые заступили на смену в понедельник утром.

Причины возгорания неясны. Возможно, огонь появился в складах за зданием, а уже оттуда перекинулся на коммерческую постройку. По другой версии, очаг возгорания был в автосервисе.