Автомойка, автосервис и кафе сгорели в Хабаровске
Причина пожара в коммерческом комплексе пока не известна.
Причина пожара в коммерческом комплексе пока не известна.
В ночь на понедельник на улице Тихоокеанской выгорел комплекс, вмещавший в себя автосервис, автомойку и кафе «Чингисхан», сообщает портал «Губерния».
Когда начался пожар, кафе еще работало, в нем были посетители. Все благополучно покинули заведение до того, как его охватило пламя.
Спасателей на место вызвали в воскресенье около 23:30, однако масштаб бедствия был таков, что работы хватило и пожарным, которые заступили на смену в понедельник утром.
Причины возгорания неясны. Возможно, огонь появился в складах за зданием, а уже оттуда перекинулся на коммерческую постройку. По другой версии, очаг возгорания был в автосервисе.
Второй этаж, на котором располагалось кафе, предпринимателю придется отстраивать заново.