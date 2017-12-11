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12:39 (мск), источник: РИА Новости

Заместителя главы крымского управления ФАС арестовали на два месяца

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек — РИА Новости. Киевский районный суд Симферополя избрал в отношении замглавы управления ФАС по Крыму и Севастополю Вячеслава Токарева, обвиняемого в получении крупной взятки, меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей, сообщает пресс-служба судебной инстанции.

Источник: РИА "Новости"

Ранее СК РФ сообщил, что Токарев подозревается в получении взятки в 3 миллиона рублей.

«Рассмотрено и удовлетворено постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства об избрании в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение через посредников взятки в виде денежных средств в особо крупном размере в сумме 3 миллиона рублей за действия, входящие в его полномочия), Токарева В. С. меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 04 февраля 2018 года», — говорится в сообщении.

По данным СК РФ, Токарев курировал работу ведомства в Севастополе. Его задержание проводили сотрудники ФСБ совместно с полицией.

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