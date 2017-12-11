Заместителя главы крымского управления ФАС арестовали на два месяца

«Рассмотрено и удовлетворено постановление следователя о возбуждении перед судом ходатайства об избрании в отношении обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение через посредников взятки в виде денежных средств в особо крупном размере в сумме 3 миллиона рублей за действия, входящие в его полномочия), Токарева В. С. меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 04 февраля 2018 года», — говорится в сообщении.