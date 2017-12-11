В Петербурге задержали молодых людей, устроивших драку с нунчаками в метро
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Оперативники Центра «Э» ГУМВД России по
С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Оперативники Центра «Э» ГУМВД России по
«Трое злоумышленников, войдя в вагон электропоезда на станции метро “Технологический институт”, из хулиганских побуждений нанесли несколько ударов по лицу и телу гражданину, затем вытеснили его из вагона. После чего злоумышленники в перегоне между станциями метро “Технологический институт” и “Балтийская” снова беспричинно напали на другого гражданина и нанесли ему несколько ударов по лицу и телу», — говорится в сообщении.
Пассажиры пытались пресечь хулиганские действия, однако злоумышленники, используя металлические нунчаки и нож, оказали сопротивление и травмировали граждан, а затем скрылись с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», добавили в ГУМВД.
«Сотрудники полиции в результате проведения комплекса
Сейчас полиция устанавливает местонахождение третьего предполагаемого соучастника, дополнили в ведомстве.