В Петербурге задержали молодых людей, устроивших драку с нунчаками в метро

«Трое злоумышленников, войдя в вагон электропоезда на станции метро “Технологический институт”, из хулиганских побуждений нанесли несколько ударов по лицу и телу гражданину, затем вытеснили его из вагона. После чего злоумышленники в перегоне между станциями метро “Технологический институт” и “Балтийская” снова беспричинно напали на другого гражданина и нанесли ему несколько ударов по лицу и телу», — говорится в сообщении.