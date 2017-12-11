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12:41 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге задержали молодых людей, устроивших драку с нунчаками в метро

С. -ПЕТЕРБУРГ, 11 дек — РИА Новости. Оперативники Центра «Э» ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области установили и задержали двух злоумышленников, которые предположительно избили нескольких граждан в субботу в вагоне метро в Санкт-Петербурге, использовав при этом нунчаки и нож, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД.

«Трое злоумышленников, войдя в вагон электропоезда на станции метро “Технологический институт”, из хулиганских побуждений нанесли несколько ударов по лицу и телу гражданину, затем вытеснили его из вагона. После чего злоумышленники в перегоне между станциями метро “Технологический институт” и “Балтийская” снова беспричинно напали на другого гражданина и нанесли ему несколько ударов по лицу и телу», — говорится в сообщении.

Пассажиры пытались пресечь хулиганские действия, однако злоумышленники, используя металлические нунчаки и нож, оказали сопротивление и травмировали граждан, а затем скрылись с места происшествия. Было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», добавили в ГУМВД.

«Сотрудники полиции в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий по “горячим” следам задержали 18-летнего гражданина, который изобличен в том, что в ходе драки нанес гражданам несколько ударов. Вчера сотрудники полиции задержали одного из соучастников, которым оказался 16-летний гражданин», — отмечается в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает местонахождение третьего предполагаемого соучастника, дополнили в ведомстве.

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