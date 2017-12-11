Жительница Черняховского района задолжала своим детям почти 1,5 млн алиментов

Источник: Новый Калининград

Участковые уполномоченные отдела полиции по Черняховскому району провели проверку в отношении злостной неплательщицы средств на содержание 13-летней дочери и 8-летнего сына. Задолженность ранее судимой жительницы одного из поселков превысила 1,47 миллиона рублей.

Установлено, что, несмотря на неоднократные предупреждения полицейских и судебных приставов, 31-летняя подозреваемая не предпринимала никаких попыток устроиться на работу и добровольно погасить долг.