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12:56 (мск), источник: Новый Калининград

Жительница Черняховского района задолжала своим детям почти 1,5 млн алиментов

Полицейские привлекли к ответственности жительницу Черняховского района за неуплату более 1,4 миллиона рублей на содержание детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Источник: Новый Калининград

Участковые уполномоченные отдела полиции по Черняховскому району провели проверку в отношении злостной неплательщицы средств на содержание 13-летней дочери и 8-летнего сына. Задолженность ранее судимой жительницы одного из поселков превысила 1,47 миллиона рублей.

Установлено, что, несмотря на неоднократные предупреждения полицейских и судебных приставов, 31-летняя подозреваемая не предпринимала никаких попыток устроиться на работу и добровольно погасить долг.

Дознаватели возбудили в отношении подозреваемой уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

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