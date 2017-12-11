Жительница Черняховского района задолжала своим детям почти 1,5 млн алиментов
Полицейские привлекли к ответственности жительницу Черняховского района за неуплату более 1,4 миллиона рублей на содержание детей. Об этом сообщила
Полицейские привлекли к ответственности жительницу Черняховского района за неуплату более 1,4 миллиона рублей на содержание детей. Об этом сообщила
Участковые уполномоченные отдела полиции по Черняховскому району провели проверку в отношении злостной неплательщицы средств на содержание 13-летней дочери и 8-летнего сына. Задолженность ранее судимой жительницы одного из поселков превысила 1,47 миллиона рублей.
Установлено, что, несмотря на неоднократные предупреждения полицейских и судебных приставов, 31-летняя подозреваемая не предпринимала никаких попыток устроиться на работу и добровольно погасить долг.
Дознаватели возбудили в отношении подозреваемой уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Российской Федерации «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей». Санкция статьи включает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.