В Богучаре загорелось здание автозаправки

Автозаправочная станция загорелась на улице Дзержинского в Богучаре в 5:00 понедельника, 11 декабря. Об этом корреспонденту «РИА «Воронеж» сообщил главный инспектор госпожнадзора в Богучарском районе Анатолий Гресов.

Возгорание увидели работники заправки и сразу же вызвали пожарных. На месте возгорания работали два пожарных расчета ПСЧ-33 в составе шести человек. В результате пожара выгорела кровля на площади 10 кв. м. Никто из людей не пострадал.