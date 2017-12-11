В Богучаре загорелось здание автозаправки
Выгорела кровля на площади 10 кв. м.
Выгорела кровля на площади 10 кв. м.
Автозаправочная станция загорелась на улице Дзержинского в Богучаре в 5:00 понедельника, 11 декабря. Об этом корреспонденту «РИА «Воронеж» сообщил главный инспектор госпожнадзора в Богучарском районе Анатолий Гресов.
Возгорание увидели работники заправки и сразу же вызвали пожарных. На месте возгорания работали два пожарных расчета ПСЧ-33 в составе шести человек. В результате пожара выгорела кровля на площади 10 кв. м. Никто из людей не пострадал.
По словам сотрудников отдела надзорной деятельности по Богучарскому району, на здании произошло замыкание неонового освещения вывески заправки, причиной могли послужить неблагоприятные погодные условия.