На самарца заведено уголовное дело за драку за парковочное место

Конфликтная ситуация между двумя мужчинами произошла в дневное время суток возле одного из домов на ул. Солнечной в Самаре. Завязавшаяся вначале словесная перепалка вскоре закончилась тем, что один из ее участников ударил своего оппонента, после чего мужчины разошлись.

Спустя несколько часов пострадавший почувствовал себя плохо и обратился в медицинское учреждение. Оказалось, что 43-летний мужчина получил серьезные травмы. О данном обстоятельстве медработники сообщили в полицию.

Сотрудники органов внутренних дел в ходе отработки поступившей информации выяснили подробности конфликта, приметы нападавшего. Как оказалось, оба участника инцидента претендовали на одно парковочное место. Мужчины не смогли найти компромисс, и в итоге словесная перепалка закончилась дракой.

В ходе дальнейшей работы полицейские установили личность оппонента потерпевшего, а также его местонахождение. Им оказался 33-летний житель областной столицы. Вскоре мужчина был задержан.