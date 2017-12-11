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12:06 (мск), источник: Volga News

На самарца заведено уголовное дело за драку за парковочное место

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, нанесшего травмы мужчине в ходе бытового конфликта, сообщает облГлавк.

Конфликтная ситуация между двумя мужчинами произошла в дневное время суток возле одного из домов на ул. Солнечной в Самаре. Завязавшаяся вначале словесная перепалка вскоре закончилась тем, что один из ее участников ударил своего оппонента, после чего мужчины разошлись.

Спустя несколько часов пострадавший почувствовал себя плохо и обратился в медицинское учреждение. Оказалось, что 43-летний мужчина получил серьезные травмы. О данном обстоятельстве медработники сообщили в полицию.

Сотрудники органов внутренних дел в ходе отработки поступившей информации выяснили подробности конфликта, приметы нападавшего. Как оказалось, оба участника инцидента претендовали на одно парковочное место. Мужчины не смогли найти компромисс, и в итоге словесная перепалка закончилась дракой.

В ходе дальнейшей работы полицейские установили личность оппонента потерпевшего, а также его местонахождение. Им оказался 33-летний житель областной столицы. Вскоре мужчина был задержан.

В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Расследование продолжается.

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