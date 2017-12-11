Пропавший вертолет будут искать в Ангаре со спецоборудованием

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Вертолет «ЕврокоптерАМ-350», на борту которого находились два человека, вылетел в четверг из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке из-за технического сбоя. Предполагалось, что вертолет сел на лед Ангары. В результате поисков в понедельник обломки вертолета были обнаружены на льду Кочергинского залива.

«Побывав на месте обнаружения обломков лопастей пассажирского вертолета на расстоянии 4,5 километров от населенного пункта Чистый, спасатели сообщили, что глубина в месте провала воздушного судна может достигать 70 метров. Это обстоятельство делает невозможной работу с помощью штатных водолазных средств», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС региона.

По данным пресс-службы, обследование будут проводить с помощью подводной видеокамеры, специальное оборудование для глубоководных работ доставят из Иркутска и Братска.