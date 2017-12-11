Пропавший вертолет будут искать в Ангаре со спецоборудованием
ИРКУТСК, 11 дек — РИА Новости. Вертолет, пропавший в Иркутской области, будут искать под водой на дне Ангары с помощью специального оборудования, сообщила
ИРКУТСК, 11 дек — РИА Новости. Вертолет, пропавший в Иркутской области, будут искать под водой на дне Ангары с помощью специального оборудования, сообщила
Вертолет «ЕврокоптерАМ-350», на борту которого находились два человека, вылетел в четверг из Братска в поселок Чистый и через некоторое время перестал выходить на связь. Из последнего сообщения известно, что командир воздушного судна принял решение об аварийной посадке
«Побывав на месте обнаружения обломков лопастей пассажирского вертолета на расстоянии 4,5 километров от населенного пункта Чистый, спасатели сообщили, что глубина в месте провала воздушного судна может достигать 70 метров. Это обстоятельство делает невозможной работу с помощью штатных водолазных средств», — говорится в сообщении
По данным
На борту пропавшего вертолета находились два человека — пилот и бизнесмен Егор Банщиков. Ранее он возглавлял компанию «Ангара Лес», которая занималась лесозаготовками и торговлей древесиной. В 2016 году предприятие было ликвидировано. Банщиков продолжил деятельность как частный предприниматель. В районе поселка Чистый у него в аренде находится участок, где работают лесозаготовители.