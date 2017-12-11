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12:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Четверо детей из детского сада в Приморье попали в больницу с инфекцией — прокуратура

Специалисты краевого Роспотребнадзора проводят в учреждении отбор проб воды, пищи, смывов, которые будут направлены на исследование.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 11 декабря, PrimaMedia.

Четверо воспитанников Детского сада № 45 города Находки в Приморье попали в больницу с кишечной инфекцией. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края. Специалисты краевого Роспотребнадзора сейчас проводят в учреждении отбор проб воды, пищи, смывов, которые будут направлены на исследование.

«Из Находкинской городской больницы поступило сообщение о госпитализации четырех несовершеннолетних детей возрастом от 3 до 4 лет, являющихся воспитанниками младшей группы Детского сада № 45 Находки, с признаками отравления. Врачами Находкинской городской больницы поступившим больным поставлен предварительный диагноз кишечная инфекция», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что сегодня специалисты краевого Роспотребнадзора проводят в учреждении отбор проб воды, пищи, смывов, которые будут направлены для исследования в «Центр гигиены и эпидемиологии». Младшая группа детского сада закрыта на карантин.

«По предварительной информации заболевание является ротавирусной инфекцией, принесенной в дошкольное учреждение извне. В прокуратуре города данная ситуация находится на контроле», — сообщил представитель прокуратуры.

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