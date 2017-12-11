Четверо детей из детского сада в Приморье попали в больницу с инфекцией — прокуратура
Специалисты краевого Роспотребнадзора проводят в учреждении отбор проб воды, пищи, смывов, которые будут направлены на исследование.
Специалисты краевого Роспотребнадзора проводят в учреждении отбор проб воды, пищи, смывов, которые будут направлены на исследование.
Владивосток, 11 декабря, PrimaMedia.
Четверо воспитанников Детского сада № 45 города Находки в Приморье попали в больницу с кишечной инфекцией. Об этом ИА PrimaMedia сообщили в
«Из Находкинской городской больницы поступило сообщение о госпитализации четырех несовершеннолетних детей возрастом от 3 до 4 лет, являющихся воспитанниками младшей группы Детского сада № 45 Находки, с признаками отравления. Врачами Находкинской городской больницы поступившим больным поставлен предварительный диагноз кишечная инфекция», — сообщили в
Там добавили, что сегодня специалисты краевого Роспотребнадзора проводят в учреждении отбор проб воды, пищи, смывов, которые будут направлены для исследования в «Центр гигиены и эпидемиологии». Младшая группа детского сада закрыта на карантин.
«По предварительной информации заболевание является ротавирусной инфекцией, принесенной в дошкольное учреждение извне. В прокуратуре города данная ситуация находится на контроле», — сообщил представитель прокуратуры.