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12:17 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Маленькую девочку нашли поздним вечером одну на дороге в Искитиме

В детское отделение больницы Искитима привезли девочку. Ее нашли в субботу поздно вечером на дороге. По словам малышки, ушла она из дома сама.

Источник: Вести - Новосибирск

Родители, по информации «Вестей», объявились на следующий день. Как получилось, что маленький ребенок оказался на улице один — сейчас выясняют органы опеки и полиция.

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