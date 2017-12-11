Маленькую девочку нашли поздним вечером одну на дороге в Искитиме
В детское отделение больницы Искитима привезли девочку. Ее нашли в субботу поздно вечером на дороге. По словам малышки, ушла она из дома сама.
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В детское отделение больницы Искитима привезли девочку. Ее нашли в субботу поздно вечером на дороге. По словам малышки, ушла она из дома сама.
Родители, по информации «Вестей», объявились на следующий день. Как получилось, что маленький ребенок оказался на улице один — сейчас выясняют органы опеки и полиция.