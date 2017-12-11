На омича напал неизвестный и потребовал поменяться обувью
Подозреваемому — 24 года, судим он уже 13 раз.
Подозреваемому — 24 года, судим он уже 13 раз.
В полицию за помощью обратился 23-летний омич, на которого у магазина по улице 4-я Транспортная напал неизвестный. Преступник отобрал у жертвы мобильник и заставил поменяться обувью.
Как рассказали в областном УМВД, в случае отказа он угрожал достать из кармана нож. Как только грабитель скрылся, молодой человек попросил сотрудников торгового павильона, у которого все произошло, вызвать полицию. По приметам (среди них была заметная татуировка на шее. — Прим. Авт.) подозреваемого нашли неподалеку в одном из дворов. Он был пьян.
— Задержанному 24 года, к уголовной ответственности он привлекался уже 13 раз, — прокомментировали в полиции. — При личном досмотре патрульные изъяли у него похищенное имущество.
Подозреваемого отправили в СИЗО. За хищение чужого имущества с угрозой применения насилия ему грозит до 8 лет тюрьмы.