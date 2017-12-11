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13:09 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Факт хищения газа выявили в Батайске

Факт хищения природного газа выявили правоохранители в Батайске.

Источник: Аргументы и факты

Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в преступлении подозревается 38-летняя горожанка.

Как выяснили полицейские, женщина похищала газ через незаконную врезку в газопровод.

Сумма ущерба от преступления превысила 15 тыс. рублей.

В настоящее время в отношении батайчанки завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.

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