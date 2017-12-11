Факт хищения газа выявили в Батайске
Факт хищения природного газа выявили правоохранители в Батайске.
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Факт хищения природного газа выявили правоохранители в Батайске.
Согласно информации ГУ МВД РФ по Ростовской области, в преступлении подозревается 38-летняя горожанка.
Как выяснили полицейские, женщина похищала газ через незаконную врезку в газопровод.
Сумма ущерба от преступления превысила 15 тыс. рублей.
В настоящее время в отношении батайчанки завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).
Подозреваемой грозит до шести лет лишения свободы.