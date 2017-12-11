В Ростове-на-Дону на Северном появилась еще одна река
Ростовчане сообщают о коммунальной реке, которая образовалась в районе рынка «Квадро».
Ростовчане сообщают о коммунальной реке, которая образовалась в районе рынка «Квадро».
Местные жители сообщают, что со вчерашнего вечера, 10 декабря, вода льется вдоль проспекта Космонавтов и течет широким потоком до самого парка «Дружба».
— Прорвало трубу. Приглашаем желающих попускать кораблики, — написал в социальной сети ростовчанин Влад Чернявский, выложивший фото «реки».
Другие горожане отмечают, что стоит дождаться морозов, и получится шикарный каток.
Напомним, в конце прошлой зимы во время холодов в Ростове в микрорайоне Темерник забил 12-метровый коммунальный фонтан. Фотографии с места ЧП до сих пор поражают воображение. В тот день люди даже останавливали свои машины, чтобы понаблюдать впечатляющее зрелище, которое окрестили местной достопримечательностью.