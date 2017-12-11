Серийного вора задержали на месте преступления в Калининском районе Кубани
Уроженцу Иркутской области грозит лишение свободы на срок до шести лет.
Уроженцу Иркутской области грозит лишение свободы на срок до шести лет.
В отдел полиции позвонила женщина, которая сообщила о том, что к ней в дом путем отжима пластикового окна проник неизвестный и пытается похитить имущество. По указанному адресу выехала
Установлено, что задержанный, ранее судимый 49-летний уроженец Иркутской области, проживает без регистрации на территории РФ. Также полицейские установили причастность мужчины к совершению серии квартирных краж на территории Калининского района.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкции которой предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.